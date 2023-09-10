Güney Afrikalı turistlerin Soğanlı Vadisi'nde renkli anları

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Vadisi’ni gezen Güney Afrikalı turist kafilesi, şarkılar söyleyerek gönüllerince eğlendi. Turistlerin o anları renkli görüntüler oluşturdu.

Vali Gökmen Çiçek’in Kayseri’de göreve başlamasıyla birlikte başlatılan çevre düzenleme çalışmaları ve yürüyüş yollarının tamamlanmasıyla yeni bir görünüme kavuşan ’Kapadokya’nın giriş kapısı’ olarak nitelendirilen Soğanlı Vadisi’ne turistler akın ediyor. Çalışmalarla birlikte farklı bir görünüme bürünen Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Vadisi’ne gelen turist sayısı her geçen gün artarken, misafirler sıcak hava balonlarıyla kültürel mirası havadan izleme imkanı buluyor. Soğanlı Vadisi’ne gelen Güney Afrikalı turist kafilesi, şarkılar söyleyerek gönüllerince eğlendi. Şarkılara kendilerini kaptıran turistler, coşkuyla dans ederek Soğanlı’da unutulmaz bir gün yaşadı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Dünyanın dört bir tarafından gelen konuklarıyla Kayseri’miz ve ülkemiz turizmin yeni adresi. Güney Afrika’dan gelen misafirlerimiz Soğanlı Vadisi’nin büyüleyici manzarasına kayran kaldı. Coşkularına bakılırsa gayet mutlular" ifadelerini kullandı.