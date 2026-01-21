Günlerce süren uyku ve ataklarla gelen nadir hastalık: Uyuyan güzel sendromu

Uyuyan güzel sendromu; Klein-Levin hibernasyon sendromu, ailesel uyuyan güzel sendromu ve insan kış uykusu sendromu gibi adlandırmaları da olan nöropsikiyatrik bir hastalıktır. Bu hastalık, bireyde görülen aşırı uyku durumu ile karakterizedir. Bireyde insomnia olarak adlandırılan aşırı uyku durumu bulunmaktadır. Ancak bu hastalığa sahip bireyde aşırı uykuya ek olarak farklı şikayetler de mevcuttur. Bireyde bulunan aşırı uyku durumuna ek olarak yoğun bir cinsel istek de görülmektedir. Bu nedenle uyuyan güzel sendromu, en çok ergenlik döneminde olan erkek bireylerde görülmektedir. Bireyde aşırı uyku durumu var olsa da beslenme ve cinsellik gibi fizyolojik ihtiyaçlarda azalma görülmemektedir.

Aşırı uyku ve cinsel isteğin dışında bireyde birçok belirti daha görülmektedir. Bunlara ek olarak birey, sıkça ataklar yaşamaktadır. Birbirini tekrarlayan ataklar olarak bu durum; bireyde yılda en az 2, en fazla 12 defa görülmektedir. Ayrıca bu ataklar en az 3 gün, en fazla ise 21 gün sürebilmektedir.

‘UYUYAN GÜZEL SENDROMU NEDENLERİ’

Uyuyan güzel sendromu, temelde nöropsikiyatrik bir hastalıktır. Bununla birlikte uyuyan güzel sendromunun birçok nedeninin olabileceği tahmin edilmektedir. Bu nedenler ise aşağıdaki gibidir;

Birey, beynin kan damarlarında daralma ya da tıkanma meydana getiren ve beyindeki kan akışının ciddi şekilde azalmasına neden olan iskemik inme olarak adlandırılan bir durum yaşadığında bu sendrom gerçekleşebilmektedir. Kişi, bir kafa travması geçirdiğinde de bu hastalığa yakalanma ihtimali mevcuttur. Birey, merkezi sinir sistemini etkileyen bir enfeksiyona yakalandığı zaman bu durum uyuyan güzel sendromu ile sonuçlanabilmektedir. Merkezi sinir sisteminde hasara neden olabilecek hastalıklar da kişinin uyuyan güzel sendromuna yakalanmasına yol açabilmektedir. Bireyde büyüme hormonu ile tiroid hormonunun fazlalığı da bu hastalığa sebep olabilmektedir. Bireyin psikolojik olarak strese maruz kalması, uyuyan güzel sendromunun bir etkeni olabilmektedir. Kişinin ventriküler tümöre sahip olması ve nörotransmitter dengesizlikler yaşaması da bu hastalığa yol açabilmektedir. Bireyin madde kullanımı, uyuyan güzel sendromunun bir sebebidir.

‘UYUYAN GÜZEL SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR’

Uyuyan güzel sendromuna sahip olan bireyde, özellikle yaşadığı ataklar esnasında bazı önemli belirtiler görülmektedir. Bu belirtiler hastalığın belirlenmesi bakımından önem taşımaktadır. Uyuyan güzel sendromunun nedenleri ise şu şekildedir;

Bireyde bir günde 21 saate kadar varan aşırı uyku hali görülmektedir. Kişide aşırı cinsel istek ve zihin bozukluğu (konfüzyon) görülmektedir. Birey, unutkanlık ya da kısa süreli hafıza bozukluğu yaşayabilmektedir. Kişide aşırı yemek yeme davranışı ve agresif yani sinirli bir hal görülmektedir. Bireyde aşırı tepki gösterme ya da çevreye ilgisiz olma durumu görülmektedir. Kişide dikkat eksikliği ve çevreden kopma olarak tanımlan derealizasyon durumu mevcuttur. Bireyde ağlama ve sinir krizleri görülebilmektedir. Kişide depersonalizasyon olarak adlandırılan, kendinden kopuk hissetme durumu bulunmaktadır. Yani kişi; kendi davranışları ile düşüncelerini dışarıdan gözlemliyormuş gibi hissedebilmekte ve bu davranışlar ile düşünceler üzerinde kontrol kaybı yaşadığını varsayabilmektedir. Bireyde saldırgan davranışlar ve depresif ruh hali görülebilmektedir. Kişide anksiyete gelişebilmektedir. Bireyde halüsinasyon ya da kabus gibi belirtilere de rastlanabilmektedir.