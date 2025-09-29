Günlük 60 gramdan fazla tüketilen kırmızı et, gut hastalığına yol açabilir

Gut hastalığı; fazla ürik asidin vücuttan atılamamasına bağlı olarak ortaya çıkan iltihabi bir romatizmadır. Gut hastalığı hakkında değerlendirmelerde bulunan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Murat Doğan, gut hastalığının başlıca sebebinin ürik asit miktarını arttıran besinler olduğunu, kırmızı etin de başı çektiğini vurguladı. Uzman Doktor Doğan, “Gut hastalığı, kanda normalde belirli seviyelerde olan ürik asit kristallerinin fazla üretimi veya atılamamasına bağlı, kanda yüksekliğine bağlı, ortaya çıkan ve ilthabı tetikleyen bir ilthabi romatizma çeşididir. Ürik asit belirli bir seviyenin üstüne çıktığında, erkeklerde 7’nin, kadınlarda 6’nın üzerine çıktığında, kanda birikiyor ve eklemlerde, özellikle soğuk eklemlerde, uzak eklemlerde, bunlardan en fazla ayak baş parmağında birikerek orada ilthap yapıyor. Ağrı, şişlik veya dokunulmaz derecede bir ilthap yapıyor. Bunun neticesinde de gut hastalığı dediğimiz tablo ortaya çıkıyor. Gut hastalığında genetiğin tabi ki yeri var ama beraberinde şeker hastalığı, fazla alkol tüketimi, ürük asitinin içerisinde olduğu maddelerden zengin beslenmek ki bunların içerisinde en fazla kırmızı et ürünleri var. Bazı ıspanak, kuşkonmaz gibi sebzelerin tüketimi arttırabiliyor. Metabolik hastalıklar, böbrek fonksiyon bozuklukları da atılımını engellediği için, ürik asit kristalleri arttığı için o da eklemlerde birikerek gut hastalığına yol açabiliyor. Eğer vücuttan yeterince ürik asit atılamıyorsa ve kanda çok birikiyorsa bunda 60 gram gibi bir miktar var. 60 gramın üstündeki et tüketimi, atılımında da sorun varsa gut hastalığına yol açabilir” şeklinde konuştu.

Gut hastalığının genellikle atak halinde olduğunu, şişlik ve kızarıklıkla birlikte hareket kısıtlılığına yol açabildiğini belirten Uzman Doktor Doğan, şöyle konuştu: “Gut hastalığında genelde en çok gördüğümüz atak halinde olması. Atak halinde olduğu zaman kırmızı, şiş, dokunulmaz bir eklem özellikle tipik yeri ayak baş parmaklarında başlayan ısı artışı, yanma, bazen erken dönemde sadece ağırı şeklinde de belirtilebilebilir ama atak olursa, çok yükselirse şişlik, kızarıklık, dokunulmayacak kadar ağırı ve renk değişikliğiyle birlikte hareket kıstılığı ortaya çıkar. Kan tahliline de baktığımızda ürik asit seviyeleri yüksek, iltihap yüksekliliği gördüğümüz zaman gut hastalığı teşhisini koyarız. Gut hastalığın nedenlerini bulduktan sonra bu böbrek fonksiyonu bozukluğu olabilir, kullanılan ilaçlar ki bunlar da tansiyon ilaçları, bazı tansiyon ilaçları ve aspirin, böbrek etmezliği, şeker hastalığı bunlar varsa öncelikle bunların tedavi edilmesi gerekiyor. Eğer bunlar yok direkt genetik yatkınlığa bağlıysa diyet vererek ve ilaçla tedavi ediyoruz.”