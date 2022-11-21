Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar'a bağışladı

 Kayseri'de çiğ köfte dükkânı işleten Esnaf Elif Bayram SMA hastası Hasan Çınar'a destek olmak için günlük satışlarının gelirini, kampanyaya bağışladı. 

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  • 21.11.2022 19:05
  • Güncelleme: 21.11.2022 19:05
Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar'a bağışladı

Kayseri’nin SMA hastası Hasan Çınar bebeğe destek olmak için bugünlük kazancını bağışlayan çiğ köfte dükkânı sahibi Elif Bayram, “SMA hastası Hasan Çınar’a destek olmak için bu etkinliği başlattık. Bizim de çocuklarımız var, bende bir anneyim. Hasan Çınar’ın yürümesini, koşmasını, arkadaşlarıyla oynamasını istiyorum. Hasan Çınar için birlik olma günü. Damlaya damlaya göl olur diyoruz. Bu kampanyaya bugün bizde katılmak istedik. Bugün tüm kazancımı Hasan Çınar’ın tedavi olması için bağışlayacağım. Tekrar koşmasını istiyoruz. Tüm esnaflara buradan sesleniyorum. Onlarda çok, az demeden 5 lirayla, 10 lirayla bu kampanyayı yürütüyoruz. Birikmesi gereken çok az meblağımız kaldı. Onlarda tamamlanırsa Hasan Çınar koşup okuluna gidecek” ifadelerini kullandı.

1ha

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