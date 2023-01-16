Günlük kazançları SMA hastası çocuklar için

Kayseri’de yaşayan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip2 hastalığıyla mücadele eden Hasan Çınar Süyüm ve Melih Eymen Ceylan için 2 taksici Yusuf Mutlu ve Yaşar Avcı, bu pazartesi ve haftaya pazartesi olmak üzere toplam 2 gün elde ettikleri kazançlarını çocuklara bağışlayacaklar. Taksici Yusuf Mutlu, Bu pazartesi Hasan Çınar Süyüm için haftaya pazartesi ise Melih Eymen Ceylan için kazançlarını bağışlayacaklarını belirtti.

Bizim amacımız bir farkındalık oluşturmak değil, bir yüreğe dokunmak, can suyu olabilmek diyen taksici Yusuf Mutlu “Bu fikir Yaşar Beyden çıktı ama bizim ilk gördüğümüz parklar oldu. Çocuklar parkta oynarken SMA’lı çocuklar parka gidemiyor evde oynuyorlardı. Ne yapabiliriz düşüncesiyle yola çıktık. Biz bu pazartesi ve haftaya pazartesi toplam iki gün akşama kadar çalışacağız. Kazancımızı SMA hastası çocukların Iban’ına yatıracağız. Dekontunu aileyle ve kendi hesaplarımızda paylaşacağız. Ve halkımızın desteklerini bekliyoruz. Ne kadar çok müşteri o kadar çok Iban olur. Bir nebze Hasan Çınar’a umut olmaya çalışacağız. Vatandaşlarımızdan ricamız herkesin kendi kullanmış olduğu sabit taksisi vardır. O gün için bizi tercih etsinler. Tüm taksicilerden destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.