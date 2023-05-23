Gurbetçi seçmenlere ulaşım desteği

Nevşehir Belediyesi, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup Nevşehir'de bulunan vatandaşların gümrükte oy kullanabilmeleri için Kayseri'ye ücretsiz servis araçları kaldıracak.

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  • 23.05.2023 16:10
  • Güncelleme: 23.05.2023 16:10
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Gurbetçi seçmenlere ulaşım desteği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediyesi, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup Nevşehir’de bulunan vatandaşların gümrükte oy kullanabilmeleri için Kayseri’ye ücretsiz servis araçları kaldıracak.

28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemi devam ediyor. Kayseri Havalimanı’nda, seçimler için yurt dışı seçmen oy kullanma alanı oluşturuldu. Havalimanına gelen yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, burada kurulan sandıklarda oy verme işlemini gerçekleştiriyor. Nevşehir Belediyesi de, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup çeşitli nedenlerle Nevşehir’de bulunan gurbetçilerin oylarını kullanabilmeleri için Kayseri’ye ücretsiz servis kaldıracağını açıkladı.

Servis araçları, 24 Mayıs Çarşamba ve 26 Mayıs 2023 Cuma günü Paşa Konağı önünden sabah saat 09.00’da hareket edecek.

İHA

Kayseri Gündem
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