Gurbetçi vatandaşlar güllerle karşılandı

Almanya'nın Frankfurt kentinden Kayseri'ye gelen gurbetçi vatandaşlara, Kayseri Esnaf ve Sanatkrlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, TESKOMB Genel Başkan Vekili Mustafa Alan ve KESOB Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri Kayseri Erkilet Havalimanı'nda güllerle karşılayarak 'hoş geldiniz' dedi. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, 'Gurbetçi vatandaşlarımıza küçük bir sürpriz hazırladık. Büyüklerimizin hatırlarını sorduk, küçüklerimizle tokalaşıp hediye takdim ettik, yüzlerinde tebessüm oluşturduk' dedi.

PAYLAŞ
  • 18.07.2023 15:44
  • Güncelleme: 18.07.2023 15:51
  • 86
Gurbetçi vatandaşlar güllerle karşılandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Almanya’nın Frankfurt kentinden Kayseri’ye gelen gurbetçi vatandaşlara, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, TESKOMB Genel Başkan Vekili Mustafa Alan ve KESOB Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri Kayseri Erkilet Havalimanı’nda güllerle karşılayarak ‘hoş geldiniz’ dedi. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, “Gurbetçi vatandaşlarımıza küçük bir sürpriz hazırladık. Büyüklerimizin hatırlarını sorduk, küçüklerimizle tokalaşıp hediye takdim ettik, yüzlerinde tebessüm oluşturduk” dedi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, TESKOMB Genel Başkan Vekili Mustafa Alan, KESOB Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Kayseri Erkilet Havalimanı’nda gurbetçi vatandaşlarımızı güllerle ve hediyelerle karşıladı. Almanya’nın Frankfurt kentinden Kayseri’ye iniş yapan ve 194 kişiden oluşan kafile, uçaktan iner inmez KESOB tarafından hazırlanan ‘Cennet Türkiyemize Hoş Geldiniz’ pankartıyla karşı karşıya kaldı. Kimi vatandaşlar sürpriz karşısında şaşkınlığını ve sevincini saklayamazken, kimisi de hatıra fotoğrafları çekindi.

Gurbetçi vatandaşa sürpriz oldu

Gurbetçi vatandaşlar, sevinçlerini paylaşarak, “Hiç böyle bir şeyle karşılaşacağımızı beklemiyorduk. Çok teşekkür ediyoruz. Çok düşünceli davranmışsınız, sağ olun mutlu olduk” dedi. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır ve beraberindeki heyet, uçaktan inen bütün vatandaşlara gül ve hediye takdim etti. Karşılama merasiminin ardından Başkan Odakır ve beraberindeki heyet, uçakta görev yapan personele de gül ve hediye takdim etti.

“Mutluluğu beraber paylaştık”

Merasimin ardından KESOB Başkanı Odakır, Kayseri Erkilet Havalimanı Müdürü Fatih Türkoğlu’nu makamında ziyaret ederek, yapılan faaliyete yardımları için teşekkür etti. Başkan Odakır, “Havalimanımızda gurbetçi vatandaşlarımızı karşıladık. Artık geleneksel bir şey oldu kurumumuz için. Bu yıl da 194 kişiden oluşan bir kafileyi karşıladık. Kendilerine hoş geldin dedik, hal hatır sorup gül ile hediye takdim ettik. Tabi vatandaşlarımız yurtlarından uzakta yaşıyorlar, vatan hasreti de çekiyorlar. Bu hasretlerini gidermek için geldiklerinde biz de kendilerini mutlu etmek istedik. Aldığımız olumlu tepkiler de amacımıza ulaştığımızı gösterdi. Biz de vatandaşlarımız da mutluluğu paylaştık memnun olduk. Tekrardan bütün gurbetçi vatandaşlarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Şehrimizde, ülkemizde güzel vakitler geçirmelerini diliyorum. Öte yandan havalimanımızın kıymetli müdürü Fatih Türkoğlu beyefendiye de ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'ta asfalt çalışmaları tam gaz

Talas'ta asfalt çalışmaları tam gaz

Ödüllü Hikaye yarışması: 27 bin TL'lik ödül

Ödüllü Hikaye yarışması: 27 bin TL'lik ödül

7,5 milyon yıllık kazılarda insan arayışı devam ediyor

7,5 milyon yıllık kazılarda insan arayışı devam ediyor

60 Milyon TL'lik Yolda Sona Yaklaşıldı

60 Milyon TL'lik Yolda Sona Yaklaşıldı

Şehir Bülteni 57. Sayısı ile 'Dijital' Yayında

Şehir Bülteni 57. Sayısı ile 'Dijital' Yayında

Başkan Şahin: 'İndirimdeki doğalgazda kazana yansıyan indirimi paylaştırılsın'

Başkan Şahin: 'İndirimdeki doğalgazda kazana yansıyan indirimi paylaştırılsın'

Çok Okunanlar
1
İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

2
Babalar gününün en acı olayı

Babalar gününün en acı olayı

3
Çıldıran genç kız önüne geleni bıçakladı

Çıldıran genç kız önüne geleni bıçakladı

4
Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

5
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

6
Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Park halindeyken yanan otomobil küle döndü

Park halindeyken yanan otomobil küle döndü

MHP'de Bayrak Değişimi

MHP'de Bayrak Değişimi

DAHA FAZLA
Gurbetçi vatandaşlar güllerle karşılandı

Gurbetçi vatandaşlar güllerle karşılandı

Başkan Çolakbayrakdar: 'Dönüşümle birlikte anında hizmet ulaştırıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Dönüşümle birlikte anında hizmet ulaştırıyoruz'

Kocasinan'da 2 bin 500 öğrenci 41 parkta spor yapıyor

Kocasinan'da 2 bin 500 öğrenci 41 parkta spor yapıyor

'Kayseri Selçuklu eserleri bakımından en zengin illerinden birisidir'

'Kayseri Selçuklu eserleri bakımından en zengin illerinden birisidir'

Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi'nde sona doğru

Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi'nde sona doğru