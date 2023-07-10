Gurbetçi vatandaşların gelmesi altın piyasasını hareketlendirir mi?

Yaz aylarının gelmesiyle Kayseri’de de gurbetçi yoğunluğu da başladı. Sarraf İhsan Gülderdi ise güncel altın piyasasını değerlendirerek gurbetçi vatandaşların eskisi gibi sarraflardan alışveriş yapmadığını ifade etti. Altın ve dövizin de haftaya sakin başladığını söyleyen Sarraf Gülderdi, “Hafta başı itibariyle sakin bir başlangıç yaptık. Dolar, avro ve altında sakin seyir devam ediyor. Tabii sakin seyir derken fiyatlar şu anda TL cinsinden zirvede. Hem euroda hem dolarda hem de altında şu anda rekor seviyede ama bir haftadır bu seviyeleri sanki test ediyor, deniyor ve buralarda tutunmaya çalışıyor gibi nitelendirebiliriz” ifadelerini kullandı.

Sarraflar açısından gurbetçilerin eskisi kadar güçlü bir katkısının olmadığını düşündüğünü söyleyen Gülderdi, “Bildiğiniz üzere Almancı sezonu açıldı. Yurt dışından misafirlerimiz, vatandaşlarımız, ülkemize girişlerini yaptılar. Bu ay ve önümüzdeki ayın ortasına kadar da bir yoğunluk bekliyoruz. Sarraflar açısından nitelendirecek olursak aynı Türkiye gibi orta kesim insanların biraz daha azaldığını orada da durumu iyi olanların gerçekten ticaret yaptığını ülkeye bir girdisi olduğunu söyleyebilirim ama diğer taraftan da ülkemize eskisi kadar güçlü bir katkısı olduğunu düşünmüyorum. Genelde tatile ayrılan pastanın payı yeni jenerasyonla birlikte daha çok arttı. Evvelden üst jenerasyonlar genelde altına, bileziğe yatırım yapıyorlardı ama şu anda yeni gelen, alttan gelen kuşaklar genelde tatilde paralarını değerlendiriyorlar. Diğer yaşlı kesim yatırımlarını genelde işçiliksiz bileziklerde kullanıyorlar. Tabii dolaylı yoldan bize artıları oluyor. Nasıl oluyor? Örnek veriyorum; tekstilcilere gidiyorlar ya da sanayiye gidiyorlar, arabalarını yaptırıyorlar, oradaki işlerin iyi olması, oradaki iş yeri sahiplerinin eşlerine bir şeyler alması ya da bir yatırım yapmasıyla dolaylı yoldan bize etkisi oluyor. Hiçbir zaman ekonomiye katkısını yadsınamaz ama eski gelen Almancılar kadar böyle çok yüklü yatırımlar yapıldığını söyleyemem” şeklinde konuştu.

Kapalı çarşıda altın ve döviz kurları şu şekilde;

Çeyrek altın: 2680 TL

Has altın: 1630 TL

Gram altın: 1570 TL

Dolar: 26,20 TL

Euro 28,50 TL.