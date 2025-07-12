ˆGurbetçiler artık AVM’lere yöneliyorlar'

Yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinin başında gelen dondurmaya talep arttı. Sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşlar, dondurma tezgahlarının yolunu tuttu.

Dondurmacı Serkan Hasyüncü, “İşletmemiz kışın balık, yazın dondurma satışı yapıyor. 20-25 senedir bu işin içerisindeyim. Yaz sezonu biraz geç geldi, yağmurlardan dolayı. Şuan yavaş yavaş işlerimiz açılıyor sıcakların gelmesiyle beraber. Bütün dondurma severleri bekliyoruz. Bir kepçesi şuan 20 lira. Geçen sene 15 liradan satmıştık. Geçen sene 2 zamla karşılaştık, 10 liraydı sezon başında daha sonra 15 lira oldu. Bu sezon kepçesi 20 liradan başladık, sezonu da bu şekilde bitirmeyi düşünüyoruz. Kilo fiyatımız 400 lira. Yetişkinlerimiz sade ve kakaoyu seviyorlar. Çocuklar meyvelilerden daha çok hoşlanıyor” diye konuştu.

“GURBETÇİLERDEN AÇIKÇASI İLGİ GÖRECEĞİMİZİ DÜŞÜNMÜYORUZ”

Dondurmacı Serkan Hasyüncü, “Gurbetçiler yavaş yavaş geliyor. Bu sene gurbetçilerden açıkçası pek bir ilgi göreceğimizi düşünmüyoruz. Artık AVM’lere yöneliyorlar. Dışarılarda vatandaşların karşılaştığı fiyatlar, tepkileri, birkaç gurbetçi ile görüştüğümüz zaman bize gerçekten yazılan rakamın daha da üstünde satıldığını söylüyorlar. Bunun da tabi bize zararları oluyor. Görüş açıları değişiyor. Yaklaşım tabi biraz soğuk oluyor” ifadelerini kullandı.