Gurbetcilerimiz gelmeye başladı

Gurbetci Mü'min Ağdere: Ben Fransa' da yaşıyorum, ülkemiz gençleri Avrupa hayat standardını yakalamış?

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  • 22.07.2023 20:49
  • Güncelleme: 22.07.2023 20:49
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Gurbetcilerimiz gelmeye başladı

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yaz tatili için gelen gurbetcilerimiz vatan hasreti gideriyorlar. Fransa' nın Strazburg kentinde İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Mü' min Ağdere yılda iki kez memleketime geliyorum, Vatanımı çok seviyorum, burada yakınlarım, akrabalarımla hasret gideriyorum dedi. Evli ve 4 çocuk sahibi olan Mü'min Ağdere Fransada 32 yıldır yaşıyor. Avrupa'da özellikle çocuklarımıza dinimizi, geleneklerimizi, kültürümüzü unutturmamaya çalışıyoruz, bunun için çok gayret sarfediyoruz dedi.Fakat ülkemizde de kültürel yozlaşmanın özellikle gençler arasında her yıl izne geldiğimde arttığını gözlemliyorum.Ağdere Avrupa'da İslamofobinin bir realite olduğunu ifade ederek bu oluşumda birazda Avrupa'da yaşayan müslüman azınlıklarının bir kısmınında sebeb olduğunu söyledi.

Kurumsal Haber

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