Gurbetçilerin boş daireleri depremzedelere tahsis edilsin

Soğuk kış şartlarında deprem bölgesinden akın akın Kayseri’ye gelen depremzedelerin en önemli ihtiyacı sıcak bir ortamda barınabilmek.

Kayseri’de bulunan 10 bini aşkın, eşyalı, kullanıma hazır ve ısınma problemi olmayan gurbetçilere ait kullanılmayan boş daireler, devlet tarafından özellikle deprem bölgesinden gelen devlet memurlarına tahsis edilerek barınma sorununa bir nebze olsun katkı sağlamalı.

Devletin tesisleri ve yurtlarının kapasitesini aşacak düzeyde çok sayıda depremzedenin konaklayabileceği ortamlar olarak, deprem bölgesindeki OHAL şartları da dikkate alınarak, bağ evleri, köy evleri, bina toplantı salonları ve gurbetçilere ait boş daireler de devreye sokularak en azından ağır kış şartları atlatılmalı.

