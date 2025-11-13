Gürcistan'da düşen uçağın kara kutusu Türkiye'ye getirildi
Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'na ait uçağın düşmesinin ardından uçağın kara kutusunun bulunduğu belirtilmişti. Kara kutu Türkiye'ye getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’na ait, 20 askeri personelin bulunduğu C130 askeri kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi üzerine uçakta bulunan 20 asker şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uçağımızın kara kutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır” demişti. Bulunan karakutu Türkiye'ye getirildi. Kara kutunun gövde ve motor parçaları ile çevresindeki tüm bulgular incelenecek. Olay yerinde kazaya ışık tutabilecek her ayrıntı kayıt altına alınıyor. Kazanın nedeni, ekiplerin saha çalışmalarının tamamlanması ve teknik analizlerin ardından netlik kazanacak.