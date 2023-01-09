Güreş Şampiyonası'nda Kayseri Şekerspor Türkiye 2'cisi oldu

Çorum'da düzenlenen 'U23 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda farklı kilo kategorilerinde Kayseri Şekerspor takım halinde Türkiye 2'cisi oldu. 

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  • 09.01.2023 13:20
  • Güncelleme: 09.01.2023 13:20
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Güreş Şampiyonası'nda Kayseri Şekerspor Türkiye 2'cisi oldu

Çorum'da gerçekleşen 'U23 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda başarı gösteren Kayseri Şekerspor Kulübü güreşçileri, 77 kilogramda Türkiye Şampiyonu olan Şahan Açar ve 72 kilogramda Türkiye Şampiyonu olan Abdullah Toprak'ı ve dereceye girerek 3'üncü kilolarında Türkiye 3'üncüsü olan 55 kilogramda Sercan Keskin, 63 kilogramda Hakan Kızılaslan, 67 kilogramda Azad Sarıyar oldu.

Dereceye giren güreşçiler 2 altın ve 3 bronz madalya ile döndü. Böylelikle Kayseri Şekerspor takım halinde Türkiye 2'cisi oldu.

1ha

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