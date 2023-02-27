Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremin Sivas’ta en fazla etkilediği ilçe olan Gürün’de belediye binası taşınıyor.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta gerçekleşen ve 10 ilde can ve mal kaybına neden olan depremlerin Sivas’ta en fazla etkilediği ilçe olan Gürün’de belediye hizmet binası ağır hasar almıştı. "Asrın felaketi" olarak anılan depremlerin ardından alınan karar çerçevesinde Gürün Belediyesi kendi mülkü olan ve şu an İlçe Tapu Müdürlüğü olarak hizmet veren binaya taşınmaya başladı. İlçe Tapu Müdürlüğü’nün ise başka bir binada hizmet vereceği öğrenildi.