Gürün'de belediye binası taşınıyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremin Sivas'ta en fazla etkilediği ilçe olan Gürün'de belediye binası taşınıyor.

PAYLAŞ
  • 27.02.2023 10:17
  • Güncelleme: 27.02.2023 10:17
  • 34
Gürün'de belediye binası taşınıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremin Sivas’ta en fazla etkilediği ilçe olan Gürün’de belediye binası taşınıyor.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta gerçekleşen ve 10 ilde can ve mal kaybına neden olan depremlerin Sivas’ta en fazla etkilediği ilçe olan Gürün’de belediye hizmet binası ağır hasar almıştı. "Asrın felaketi" olarak anılan depremlerin ardından alınan karar çerçevesinde Gürün Belediyesi kendi mülkü olan ve şu an İlçe Tapu Müdürlüğü olarak hizmet veren binaya taşınmaya başladı. İlçe Tapu Müdürlüğü’nün ise başka bir binada hizmet vereceği öğrenildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri Büyükşehir ulaşım ağını genişletiyor

Kayseri Büyükşehir ulaşım ağını genişletiyor

Talas Belediyesi'nden yine bir ilk: acil durum konteyneri

Talas Belediyesi'nden yine bir ilk: acil durum konteyneri

KAYSO Başkanı Büyüksimitci: 'Ümitsizliğe düşmeyeceğiz, yaralarımız sarılana kadar hep birlikte olacağız'

KAYSO Başkanı Büyüksimitci: 'Ümitsizliğe düşmeyeceğiz, yaralarımız sarılana kadar hep birlikte olacağız'

Başkan Çolakbayrakdar 'Depremzede kardeşlerimizin her alanda ihtiyaçlarını karşılıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar 'Depremzede kardeşlerimizin her alanda ihtiyaçlarını karşılıyoruz'

Bakan Soylu'dan Başkan Büyükkılıç'a 'çarşı' teşekkürü

Bakan Soylu'dan Başkan Büyükkılıç'a 'çarşı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç, depremzedelerin her zaman yanında

Başkan Büyükkılıç, depremzedelerin her zaman yanında

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mevlana Mahallesi'nden Şehir Hastanesi'ne yeni ulaşım hattı

Mevlana Mahallesi’nden Şehir Hastanesi’ne yeni ulaşım hattı

Büyükkılıç, Kayseri'deki depremzedeleri ziyaret etti

Büyükkılıç, Kayseri’deki depremzedeleri ziyaret etti

DAHA FAZLA
CHP'li Ünalmış: 'Kayserispor'a siyaset bulaştırmayın, istifa edin'

CHP’li Ünalmış: “Kayserispor’a siyaset bulaştırmayın, istifa edin”

Kayseri'nin ihracatı yıllık 8,2 oranında arttı

Kayseri'nin ihracatı yıllık 8,2 oranında arttı

Şaka yaparken arkadaşını bıçakladı

Şaka yaparken arkadaşını bıçakladı

Azerbaycanlı çocuktan yürekleri ısıtan mektup

Azerbaycanlı çocuktan yürekleri ısıtan mektup

Kayseri Büyükşehir'den deprem bölgesine 597 bin unlu mamul yardımı

Kayseri Büyükşehir'den deprem bölgesine 597 bin unlu mamul yardımı