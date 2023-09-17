Gürün'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

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  • 17.09.2023 16:58
  • Güncelleme: 17.09.2023 16:58
Gürün'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Gürün ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Gürün ilçesi Çayboyu mahallesi kavşağında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilmeyen 44 AEG 532 plakalı Fiat marka otomobil ile Ü.E. yönetiminde ki 06 BVJ 679 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı. Kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan biri Sivas’a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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