Gustavo, Kayserispor'a veda etti

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, sarı kırmızılı kulübe veda ederek ülkesine döndü.

PAYLAŞ
  • 04.04.2023 08:45
  • Güncelleme: 04.04.2023 09:24
  • 94
Gustavo, Kayserispor'a veda etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, sarı kırmızılı kulübe veda ederek ülkesine döndü.

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor’da Gustavo Campanharo vedası gerçekleşti. Geçen hafta içerisinde sarı kırmızılı kulüp yöneticileri ile görüşerek ayrılmak istediğini belirten Gustavo Campanharo, sözleşmesinin feshedilmesi sonrasında şehirden ayrıldı.

Kayserispor kulübünden ayrılan ve ülkesine dönmek için yola çıkan 31 yaşındaki futbolcuya teşekkür plaketi takdim edildi. Kayserispor futbol direktörü Murat Duman, emeklerinden ötürü Campanharo’ya teşekkür plaketi verdi.

Gustavo Campanharo, Kayserispor forması ile 4 sezonda 75’i ilk onbir olmak üzere 90 maça çıktı. 19 kez sarı kart 1 kez de kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcu 1 de gol attı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Benzine gelmesi beklenen zam kesinleşti

Benzine gelmesi beklenen zam kesinleşti

22. Dönem Kayseri Milletvekili Mustafa Duru'ya son görev

22. Dönem Kayseri Milletvekili Mustafa Duru'ya son görev

Emekli Eğitimci İlhami Şekercioğlu'ndan 4 önemli eser

Emekli Eğitimci İlhami Şekercioğlu’ndan 4 önemli eser

ERÜ ve KAYÜ arasında 'Eğitimde İşbirliği Protokolü' imzalandı

ERÜ ve KAYÜ arasında 'Eğitimde İşbirliği Protokolü' imzalandı

Teşkilatlarda 'ithal aday' korkusu

Teşkilatlarda ‘ithal aday’ korkusu

Derya Yanık: 'Milletin emanetlerine millet olarak sahip çıkacağız'

Derya Yanık: 'Milletin emanetlerine millet olarak sahip çıkacağız'

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

4
Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

5
Yoshinori Moriwaki: 'Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz'

Yoshinori Moriwaki: “Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz”

6
18 yaşındaki genç ölü bulundu

18 yaşındaki genç ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'den depremzede çocuklara hediye yağmuru

Kayseri’den depremzede çocuklara hediye yağmuru

Bakan Yanık: '2002 yılından bugüne kamuda çalışan engelli memur sayısı 12 kat artırılarak 65 bin 662'ye ulaştı'

Bakan Yanık: '2002 yılından bugüne kamuda çalışan engelli memur sayısı 12 kat artırılarak 65 bin 662'ye ulaştı'

DAHA FAZLA
Av tüfeğiyle öldürülen gencin davası görülmeye başlandı

Av tüfeğiyle öldürülen gencin davası görülmeye başlandı

Talas'ın Ramazan Etkinliklerinin Sonraki Durağı: Kuruköprü Mahallesi

Talas’ın Ramazan Etkinliklerinin Sonraki Durağı: Kuruköprü Mahallesi

Ramazanda beslenme nasıl olmalı?

Ramazanda beslenme nasıl olmalı?

Bakan Yanık, 'Kayseri bizim gözbebeğimiz şehirlerimizden birisi'

Bakan Yanık, “Kayseri bizim gözbebeğimiz şehirlerimizden birisi”

Benzine gelmesi beklenen zam kesinleşti

Benzine gelmesi beklenen zam kesinleşti