Güven ERVA Hamisi Oral, 'Arzu ettiğimiz şey: Bizden sonraki nesillere bu enerjiyi aktarabilmek'

Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi kapsamında, Gevher Nesibe mahallesi Kayseri İl Defterdarlığı Binası’nda hayata geçirilen Güven Erva Spor Kulübü için açılış töreni gerçekleştirildi. 68’incisi olan Güven ERVA Spor Kulübü’nün açılışı sonrası konuşan Güven ERVA Spor Okulu Hamisi Okan Oral, “Sayın Valim, Allah razı olsun biz kendisini ziyarete gittiğimizde 'Ben dedi derneğinize geleceğim' demişti bundan iki yıl evvel ve Sayın Valim saat sabah 8’de geldi. Ekibimizi görmek istedi. Dedi ki 'Siz bizim işimizi yapıyorsunuz' dedi, bir tevazu gösterdi ve biz bu gayretimizi o gün sürdürdük. Kendisi şöyle söyledi: 'Eğer biz size yardımcı olmasak dahi siz yine kafaya takmışsınız, bunu yapacaksınız' demişti. Elhamdülillah, Sayın Valimiz bu hususta önümüzü açtı; Kayseri’mizin merkezinde böyle bir ERVA’yı bizlere bahşetti. Biz buradan istifade ediyoruz, gençlerimiz istifade ediyor. Tüm tefrişatını biz yaptık ama bizim arzu ettiğimiz şu: Bizden sonraki nesillere bu enerjiyi aktarabilmek, bunun için uğraşıyoruz. Bizim burada idarecilerimiz, antrenörlerimiz, antrenör yardımcılarımız; tamamı gönüllüdür. Ondan sonra görevli oldular. Gönülsüz hiç kimse yok. Yani burada para vermeseniz dahi bu aynı ekibi bu şekliyle hizmet eder vaziyette bulabilirsiniz. Biz bunu burada yaptık ve buna her gün bir arkadaşımız daha ilave ediliyor. Çok geniş bir aile olmanın derdindeyiz; bizden sonraki nesillere bunları iletebilmek için” ifadelerini kullandı.