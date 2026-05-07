Güven ERVA'ya Defterdarlık Binası'nda Muhteşem Açılış

Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi kapsamında, Gevher Nesibe mahallesi Kayseri İl Defterdarlığı Binası’nda hayata geçirilen Güven Erva Spor Kulübü için açılış töreni gerçekleştirildi.

68’incisi olan Güven ERVA Spor Kulübü’nün açılışına Vali Gökmen Çiçek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, kaymakamlar, MEYSU Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Güldüoğlu, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’tan ERVA Spor Okulları için antrenör talebinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek’in talebine olumlu yanıt vererek Büyükşehir Belediyesi iştirakı olan Spor A.Ş. bünyesinden antrenör imkanı sağlayacaklarını belirtti.

Dünya Spor Başkenti olan Kayseri’nin bu ünvanla daha sık telaffuz edilmesi gerektiğini ifade eden Vali Çiçek, “Ben buradan basın mensuplarından ve bütün Kayserililerden bir şey istiyorum; bir unvanı çok sık kullanın. Biz Dünya Spor Başkentiyiz, biz Türk Dünyası Spor Başkentiyiz. 2029’a kadar kullanalım. 2027 Türk Dünyasıyız ya, 2027’ye kadar kullanalım. Biz artık başkentiz. Hayırlı uğurlu olsun. Memduh Başkan’a tekrar teşekkür ederken Erva Spor Okulları Güven Erva’nın açılışını tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun.” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Gençler, biz sizleri seviyoruz. Sizleri kafe köşelerinde oraya mahkûm olarak görmek ya da size ulaşmaya çalışıp uyuşturucuyla buluşturmak isteyenlere karşı 'dur' demek; yine aynı şekilde erdemli bir şekilde ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine, devletine, dinine bağlı, öz güven içerisinde birer genç olmanızı sağlamak işte bu kurum ve kuruluşlardan geçer. O açıdan önemseyin, sahiplenin; mutlaka gelin, gidin. Bu anlayış içerisinde derslerinizle birlikte Erva’mızın bu kuruluşlarını inşallah şenlendirmeye devam edin. Bizler yerel yönetimler olarak, gerek büyükşehir gerekse ilçe belediyesi olarak, sporun ve sporcunun dostu bir şehir olarak elbette ki üzerimize ne düşüyor ise yapmaya hazır olduğumuzu ifade ediyor; böyle önemli ve anlamlı bir projeden dolayı Sayın Valimi ve kıymetli ekibini, elbette ki hayırseverlerimizi kutluyor, hayırlı uğurlu olsun diyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Güven ERVA Spor Kulübü’nün açılış kurdelesi dualarla kesildi. Daha sonra protokol ERVA Spor Okulunu gezerek sporcularla bir araya geldi.