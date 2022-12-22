Güven Timleri 'Güven' veriyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olaylarla ilgili 5 kişiye işlem yapıldı.

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  • 22.12.2022 13:57
  • Güncelleme: 22.12.2022 14:33
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Güven Timleri 'Güven' veriyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olaylarla ilgili 5 kişiye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık mahallesi 8. cadde üzerinde durumundan şüphelenilerek takibe alınan bir araç, Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalarda şoför paspası üzerinde 4,07 gram uyuşturucu madde bulunurken, olayla ilgili H.S. ve S.G. gözaltına alındı.

Çatı katındaki şahıslardan uyuşturucu yakalandı

Öte yandan Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri; ihbar üzerine Talas ilçesine bağlı Mevlana mahallesi Halef Hoca caddesi üzerinde bulunan bir binanın çatı katında çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda S.S.’nin üzerinden 5 parça halinde toplam 9 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili S.S., Y.K. ve B.B.’ye işlem yapılırken ele geçen maddelere el konuldu.

Olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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