Güven timleri 1 haftada 2 bin 35 şahsı sorguladı, aranan 6 şahsı yakaladı

Güven timleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, 2 bin 35 şahsı sorgulanırken, aranan 6 şahıs da yakalandı.

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  • 09.01.2023 12:29
  • Güncelleme: 09.01.2023 13:13
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Güven timleri 1 haftada 2 bin 35 şahsı sorguladı, aranan 6 şahsı yakaladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Güven timleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, 2 bin 35 şahsı sorgulanırken, aranan 6 şahıs da yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, kentin farklı noktalarında çalışmalarını sürdürüyor. 2-9 Ocak tarihlerinde 22 yaya devriye, 3 motorize ekip olmak üzere 97 personel ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde çalışma yapan ekipler, 2 bin 35 şahsı sorguladı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı. 2 kayıp şahıs bulunarak ailelerine teslim edilirken, 7 yoklama kaçağı da yakalanarak adli birimlere, 3 dilenci de zabıta ekiplerine teslim edildi. 8 farklı olayda 8 şahsa uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapan ekipler, 4 farklı olayda 4 şahsa ise 6136 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı. Yapılan aramalarda ise, 1 adet tabanca, 16 adet fişek, 1 adet kılıç benzeri kesici alet, 1 adet bıçak, 1 adet satır ele geçirildi.

Öte yandan, yapılan uygulamalarda 1 şahsa idari yaptırım cezası uygulanırken, 408 araç sorgulaması da yapıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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