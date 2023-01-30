Güven Timleri 1 haftada 3 aranan kişiyi yakaladı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timi ekipleri, kentte huzuru sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekiplerce 23-30 Ocak tarihleri arasında yapılan faaliyet raporu açıklandı. Güven Timleri Büro Amirliğine bağlı 22 yaya devriye ve 3 motorize ekibin, 76 personel ile genel olarak vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde yaptığı çalışmalarda; bin 756 şahsın GBT (genel bilgi toplama) sorgusu yapılırken 3 aranan kişi yakalandı. Ayrıca çalışmalarda 387 araç sorgulaması yapıldı.

Öte yandan 9 farklı olayda 9 kişiye uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 7,84 gram metamfetamin, 11,69 gram esrar, 10,55 gram bonzai ve 10 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda ayrıca 2 kayıp kişi bulunarak ailelerine, 3 dilenci zabıta ekiplerine, 5 yoklama kaçağı da yakalanarak adli birimlere teslim edildi.