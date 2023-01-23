Güven Timleri 1 haftada 5 aranan kişiyi yakaladı

 Kayseri'de güven timi ekiplerince yapılan 1 haftalık çalışmalarda 2 bin 98 kişinin sorgusu yapılırken, 5 aranan kişi yakalandı. Ayrıca 3 farklı olayda 3 kişiye uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapıldı. 

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  • 23.01.2023 15:09
  • Güncelleme: 23.01.2023 15:09
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Güven Timleri 1 haftada 5 aranan kişiyi yakaladı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timi ekipleri, kentte huzuru sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekiplerce 16-23 Ocak tarihleri arasında yapılan faaliyet raporu açıklandı. Güven Timleri Büro Amirliğine bağlı 22 yaya devriye ve 3 motorize ekibin, 97 personel ile genel olarak vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde yaptığı çalışmalarda; 2 bin 98 şahsın GBT (genel bilgi toplama) sorgusu yapılırken, 5 aranan kişi yakalandı. 1 kişiye ise idari yaptırım cezası uygulandı. 

Ayrıca, 3 farklı olayda 3 kişiye ‘uyuşturucu madde bulundurmak’ suçundan işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 3,74 gram metamfetamin, 18,40 gram Esrar ele geçirildi. 5 olayda 5 şahsa 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı. Olayda 3 tabanca, 10 fişek ve 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Öte yandan 3 kayıp kişi bulunarak ailelerine, 4 yoklama kaçağı ise yakalanarak adli birimlere teslim edildi. 

3 araç sürücüsüne de çeşitli trafik kuralı ihlallerinden cezai işlem uygulandı. Ayrıca yakalama hacizli 2 araç otoparka çektirildi. 1 kişiye ise çalıntı araç ve çalıntı plakadan 32 bin lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca 399 araç sorgulaması yapıldı.

1ha

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