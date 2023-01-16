Güven timleri 1 haftada 7 aranan şahsı yakaladı

 Kayseri'de güven timi ekiplerince yapılan 1 haftalık çalışmalarda 2 bin 228 kişinin sorgusu yapılırken, 7 aranan kişi ve 7 yoklama kaçağı yakalanarak adli birimlere teslim edildi.

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  • 16.01.2023 14:04
  • Güncelleme: 16.01.2023 14:04
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Güven timleri 1 haftada 7 aranan şahsı yakaladı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timi ekipleri, kentte huzuru sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekiplerce 9-15 Ocak tarihleri arasında yapılan faaliyet raporu açıklandı. Güven Timleri Büro Amirliğine bağlı 22 yaya devriye ve 3 motorize ekibin, 97 personel ile genel olarak vatandaşların  yoğun olarak bulunduğu yerlerde yaptığı çalışmalarda; 2 bin 238 şahsın GBT (genel bilgi toplama sistemi) sorgusu yapıldı. 7 aranan kişi ve 7 yoklama kaçağı yakalanarak adli birimlere teslim edildi.

Ayrıca 11 farklı olayda 11 kişiye uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapıldı; 16,76 gram metamfetamin, 6,35 gram esrar, 8,41 gram bonzai, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. 1 olayda 1 kişiye 6136 Sayılı Kanuna Muhalefetten işlem yapıldı; 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Öte yandan bir haftada 325 araç sorgulaması yapıldı; 6 araç sürücüsüne çeşitli trafik kuralı ihlallerinden, 5 araca ise yayaların kullandığı alana araç park etmekten cezai işlem uygulandı. Açıkta alkol alan 2 şahsa idari yaptırım cezası uygulandı ve 2 dilenci zabıta ekiplerine teslim edildi.

1ha

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