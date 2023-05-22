Güven timleri, 1 haftada aranan 11 kişiyi yakaladı
Kayseri'de güven timleri tarafından 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
- 22.05.2023 17:22
- Güncelleme: 22.05.2023 17:44
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de güven timleri tarafından 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, şehirdeki çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz 1 hafta içerisinde farklı yerlerde uygulamalar yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise, 4 narkotik madde ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Ekiplerin uygulamalarının devam edeceği bildirildi.
İHA
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