Güven Timleri, bir haftada 11 aranan kişiyi yakaladı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı güven timi ekipleri, kentte huzuru sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekiplerce 15 – 22 Mayıs tarihleri arasında yapılan faaliyet raporu açıklandı. Güven Timleri Büro Amirliğine bağlı ekibin 1 haftalık çalışmasında GBT (genel bilgi toplama) sorgusu yapılırken 11 aranan kişi yakalandı.

Öte yandan 4 farklı olayda 5 kişi hakkında da ‘uyuşturucu madde bulundurmak’ suçundan işlem yapıldı. Aramalarda ise 0,28 gram metamfetamin, 28,88 gram bonzai, 21,29 gram esrar ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda ayrıca 1 olayla 2 kişiye ‘6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet’ (ateşli silahlar) suçundan işlem yapıldı; 1 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. 18 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.