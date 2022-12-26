Güven timleri bir haftada 2 bin 58 kişiyi sorguladı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 2 bin 58 kişiyi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.

PAYLAŞ
  • 26.12.2022 16:05
  • Güncelleme: 26.12.2022 16:13
  • 42
Güven timleri bir haftada 2 bin 58 kişiyi sorguladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; 2 bin 58 kişiyi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 19-26 Aralık tarihleri arasında 22 yaya, 3 motorize devriye ekip ve 98 personel tarafından çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; 2 bin 58 şahıs sorgulanırken, 7 aranan şahıs yakalandı. 6 yoklama kaçağı yakalanırken, 2 dilenci de zabıta ekiplerine teslim edildi. Çalışmalarda 10 farklı olayda 13 şahsa uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapılırken, toplamda 68,23 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan ekipler, 485 araç sorgularken, 8 şahsa da idari yaptırım cezası uyguladı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KTO Yargıtay Üyelerine Kayseri tarihinin güzelliklerini tanıttı

KTO Yargıtay Üyelerine Kayseri tarihinin güzelliklerini tanıttı

Piyango ve Yılbaşı kutlamak haramdır

Piyango ve Yılbaşı kutlamak haramdır

Başkan Yalçın: 'Asgari ücretin 8 bin 500 TL olması çalışanlarımızı rahatlattı'

Başkan Yalçın: 'Asgari ücretin 8 bin 500 TL olması çalışanlarımızı rahatlattı'

İldem'den KUMSmall'a 30 kilometrelik kesintisiz ulaşım

İldem’den KUMSmall’a 30 kilometrelik kesintisiz ulaşım

İncesu'da yüz güldüren davranış

İncesu’da yüz güldüren davranış

Polis ekipleri 1 haftada 27 aranan şahsı yakaladı

Polis ekipleri 1 haftada 27 aranan şahsı yakaladı

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

5
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı’na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

6
Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altında Noel tatili sakinliği yaşanıyor

Altında Noel tatili sakinliği yaşanıyor

Çatakdere'de ilk doğalgaz yandı

Çatakdere'de ilk doğalgaz yandı

DAHA FAZLA
N Kolay Kayseri Ulaşım Mobil Uygulaması'na üye olanlara 4 biniş hediye

N Kolay Kayseri Ulaşım Mobil Uygulaması’na üye olanlara 4 biniş hediye

Kursu başarıyla tamamlayan 108 kişi hakem oldu

Kursu başarıyla tamamlayan 108 kişi hakem oldu

Güven timleri bir haftada 2 bin 58 kişiyi sorguladı

Güven timleri bir haftada 2 bin 58 kişiyi sorguladı

Müsiad Asgari ücretten memnun

Müsiad Asgari ücretten memnun

Yılbaşında Erciyes'ta oteller dolu olacak

Yılbaşında Erciyes'ta oteller dolu olacak