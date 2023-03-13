Güven Timleri bir haftada 6 aranan şahsı yakaladı

Kayseri polisi bir hafta içerisinde 6 aranan şahıs yakalarken, bin 799 kişiyi sorguladı.

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  • 13.03.2023 12:24
  • Güncelleme: 13.03.2023 13:11
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Güven Timleri bir haftada 6 aranan şahsı yakaladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri polisi bir hafta içerisinde 6 aranan şahıs yakalarken, bin 799 kişiyi sorguladı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri 22 yaya devriye, 3 motorize ekip ve 76 personel ile şehirde vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; bin 799 kişi ve 377 araç sorgulanırken, 6 aranan şahıs ve 3 yoklama kaçağı yakalandı. 7 farklı olayda 8 şahsa uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapılırken, toplamda 50.94 gram uyuşturucu madde ve 2 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi. 1 kişiye 6136 Sayılı Kanuna Muhalefetten, 1 kişiye 2521 Sayılı Kanuna Muhalefetten, 1 şahsa ise 5729 Sayılı Kanuna Muhalefetten işlem yapıldı.

Öte yandan ekipler, 1 adet ruhsatsız tabanca, ele geçirdi.

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İHA

Kayseri Gündem
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