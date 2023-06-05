Güven Timleri, bir haftada 7 aranan kişiyi yakaladı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı güven timi ekipleri, kentte huzuru sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekiplerce 29 Mayıs – 5 Haziran tarihleri arasında yapılan faaliyet raporu açıklandı. Güven Timleri Büro Amirliğine bağlı ekibin 1 haftalık çalışmasında bin 595 kişinin GBT (genel bilgi toplama) sorgusu yapılırken 7 aranan kişi ve 4 yoklama kaçağı yakalandı.

Öte yandan 5 farklı olayda 5 kişi hakkında da ‘uyuşturucu madde bulundurmak’ suçundan işlem yapıldı. Aramalarda ise 4,41 gram metamfetamin ve 1,36 gram bonzai ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda ayrıca 2 olayla 2 kişiye ‘6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet’ (ateşli silahlar) suçundan işlem yapıldı; 2 ruhsatsız tabanca ve 2 fişek ele geçirildi. Maksat dışı bıçak taşıyan 2 şahsa 2521 Sayılı Kanuna Muhalefetten idari yaptırım cezası uygulandı. Dilencilik yapan 17 şahıs zabıta ekiplerine teslim edildi.

Ayrıca yapılan çalışmalarda 1 kayıp şahıs bulunarak ailesine teslim edildi. 360 aracın sorgulaması yapıldı. Plaka üzerinde siyah bantla değişiklik yaptığı tespit edilen motosiklet sürücüsü ise trafik ekiplerine teslim edildi.