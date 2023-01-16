Güven Timleri çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor

Kayseri'de Güven Timleri tarafından bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 2 bin 238 kişi sorgulanırken, 7 aranan şahıs yakalandı.

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  • 16.01.2023 14:41
  • Güncelleme: 16.01.2023 15:37
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Güven Timleri çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de Güven Timleri tarafından bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; 2 bin 238 kişi sorgulanırken, 7 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahısları Büro Amirliği ekipleri, 22 yaya devriye ve 3 motorize olmak üzere 97 personel ile genel olarak vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde çalışma yaptı. Ekipler tarafından bir haftada yapılan çalışmalarda; 2 bin 238 kişi sorgulanırken, 7 aranan şahıs ve 7 yoklama kaçağı yakalandı. 11 farklı olayda 11 şahsa uyuşturucu madde bulundurmak suçundan işlem yapılırken, toplamda 31,52 gram çeşitli uyuşturucu madde ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. 1 olayda 1 şahsa ‘6136 sayılı kanuna muhalefet’ suçundan işlem yapılırken, 1 adet av tüfeği ele geçirildi. 2 dilenci yakalanarak zabıta ekiplerine teslim edilirken, açıkta alkol kullanan 2 şahsa idari yaptırım cezası uygulandı.

Öte yandan ekipler, 325 aracın sorgulamasını yaptı. 6 araç sürücüne çeşitli trafik kuralı ihlallerinden, 5 araca ise yayaların kullandığı alana araç park etmekten cezai işlem uygulandı.

İHA

Kayseri Gündem
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