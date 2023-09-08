Güven Timleri, güven vermeye devam ediyor
Kayseri'de polis ekipleri tarafından çalışmalarda, kovalamaca sonucu yakalanan araçta uyuşturucu madde bulundu.
- 08.09.2023 14:44
- Güncelleme: 08.09.2023 15:38
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de polis ekipleri tarafından çalışmalarda, kovalamaca sonucu yakalanan araçta uyuşturucu madde bulundu.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenen bir araç kovalamaca sonucu durduruldu. Ekipler tarafından yapılan aramalarda 100 gram uyuşturucu madde bulundu.
Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, araç içerisinde bulunan şahıslar hakkında da işlem başlatıldı.
İHA
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