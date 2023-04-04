Güven Timleri Kayseri'de suça geçit vermiyor

Kayseri'de Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarla şehirde suça geçit verilmiyor.

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  • 04.04.2023 13:00
  • Güncelleme: 04.04.2023 15:18
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Güven Timleri Kayseri'de suça geçit vermiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarla şehirde suça geçit verilmiyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından 27 Mart - 3 Nisan arasında 22 yaya devriye ve 3 motorize ekibin, 75 personel ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda bin 480 şahsın GBT sorgusu yapılırken, aranan 1 şahıs yakalandı. 1 şahsa uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapılırken 7,21 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler 2 şahsa da 2521 Sayılı Kanuna Muhalefetten (maksat dışı bıçak taşımak) idari yaptırım cezası uyguladı.

Ayrıca yapılan çalışmalarda dilencilik yapan 59 şahıs zabıta ekiplerine teslim edilirken, 303 aracın da sorgulaması yapıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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