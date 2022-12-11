Güven Timleri sigara paketi içinden uyuşturucu buldu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheli aracın içindeki şahıslarda yapılan aramalarda 27,88 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

PAYLAŞ
  • 11.12.2022 23:47
  • Güncelleme: 12.12.2022 10:45
Güven Timleri sigara paketi içinden uyuşturucu buldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheli aracın içindeki şahıslarda yapılan aramalarda 27,88 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri; Talas İlçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Hüner Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri aracı durdurarak kontrol etti. Aracın sürücüsü Ş.K.’nin üzerinde yapılan aramalarda sigara paketi içerisinde 2,94 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan A.E.’nin üzerinde yapılan aramalarda ise 5 parça halinde 24,94 gram çeşitli uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen toplam 27,88 gram uyuşturucu maddeye el konulurken Ş.K. ile A.E. gözaltına alındı.

Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas Belediyesi'nden engellilere akülü araç desteği

Talas Belediyesi'nden engellilere akülü araç desteği

İşsizlik yüzde 10,2 oldu

İşsizlik yüzde 10,2 oldu

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup

Göç İdaresi'nden, kaçak göçmenlerin Kayseri'ye bırakıldı iddiasıyla ilgili açıklama

Göç İdaresi’nden, kaçak göçmenlerin Kayseri’ye bırakıldı iddiasıyla ilgili açıklama

Yüksek kâr vaadiyle vatandaşları dolandırdılar

Yüksek kâr vaadiyle vatandaşları dolandırdılar

Bölgesel Amatör Lig: Niğde Belediyespor: 0 - Hacılar Erciyesspor: 1

Bölgesel Amatör Lig: Niğde Belediyespor: 0 - Hacılar Erciyesspor: 1

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

3
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

4
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

5
Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar'a bağışladı

Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar’a bağışladı

6
ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pınarbaşı ve Sarıoğlan ilçelerine yeni stadyum

Pınarbaşı ve Sarıoğlan ilçelerine yeni stadyum

Kocasinan'da bir günde 22 çift, mutlu ve huzurlu yuvaların temelini attı

Kocasinan'da bir günde 22 çift, mutlu ve huzurlu yuvaların temelini attı

DAHA FAZLA
Antika Pazarı yine farklı yine canlı

Antika Pazarı yine farklı yine canlı

Başkan Büyükkılıç'tan 'Yerli ve Milli Üretim' Hamlesi

Başkan Büyükkılıç'tan 'Yerli ve Milli Üretim' Hamlesi

Kayserili Şair İbrahim Şahin Dadaloğlu Şiir Yarışması'nda 3. oldu

Kayserili Şair İbrahim Şahin Dadaloğlu Şiir Yarışması'nda 3. oldu

Kayserispor'da Onur Bulut ve Emrah Başsan'ın sözleşmeleri uzatılıyor

Kayserispor'da Onur Bulut ve Emrah Başsan'ın sözleşmeleri uzatılıyor

Akkışla'da Süt Üretme Tesisi yapılacak

Akkışla’da Süt Üretme Tesisi yapılacak