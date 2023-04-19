Güven timlerinden dilencilere operasyon

Güven timleri, yaklaşan bayram öncesinde vatandaşların duygularını suiistimal ederek haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

PAYLAŞ
  • 19.04.2023 10:58
  • Güncelleme: 19.04.2023 13:14
  • 53
Güven timlerinden dilencilere operasyon
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Güven timleri, yaklaşan bayram öncesinde vatandaşların duygularını suiistimal ederek haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, bayram öncesinde vatandaşların yoğun bulunduğu şehir merkezinde uygulamalarını artırdı. Bayrama sayılı günler kala vatandaşların dini duygularını suiistimal eden dilencilere yönelik operasyon düzenleyen ekipler, şahıslar hakkında adli işlem yaptı.

İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, ekiplerin çalışmasıyla ilgili olarak, "Güven timlerimiz yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde hemşerilerimizin huzur içerisinde alışverişlerini yapmalarını sağlamak amacıyla şehrin her yerinde iş başında" dedi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Şekercilerde bayram yoğunluğu

Şekercilerde bayram yoğunluğu

Büyükşehir, Ramazan Bayramı'na hazır

Büyükşehir, Ramazan Bayramı'na hazır

Hulusi Paşa Sahuru emekçilerle yaptı

Hulusi Paşa Sahuru emekçilerle yaptı

Ertekin: 'İktidar değişikliği olursa gidecek bir kişi var, o da Alpaslan Baki Ertekin'

Ertekin: 'İktidar değişikliği olursa gidecek bir kişi var, o da Alpaslan Baki Ertekin'

Büyükşehir'den mezarlıklara ücretsiz ulaşım

Büyükşehir'den mezarlıklara ücretsiz ulaşım

Başkan Büyükkılıç, koltuğunu çocuklara devretti

Başkan Büyükkılıç, koltuğunu çocuklara devretti

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

2
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

3
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

4
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çetin Arık'tan CEO Ertekin'e: 'Dava açmayan namerttir'

Çetin Arık’tan CEO Ertekin’e: “Dava açmayan namerttir”

Bayram ikramlıkları kuruyemiş ve Türk kahvesi yoğun ilgi görüyor

Bayram ikramlıkları kuruyemiş ve Türk kahvesi yoğun ilgi görüyor

DAHA FAZLA
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Esnaf: 'Vatandaş fiyat artışlarına her geçen gün alışıyor'

Esnaf: “Vatandaş fiyat artışlarına her geçen gün alışıyor”

Otobüs bilet fiyatları yüzde 30 arttı

Otobüs bilet fiyatları yüzde 30 arttı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, koltuğunu küçük Esila'ya devretti

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, koltuğunu küçük Esila'ya devretti

Bayram öncesi kolonyalar Başkan Büyükkılıç'tan

Bayram öncesi kolonyalar Başkan Büyükkılıç'tan