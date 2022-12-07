Güven timlerinden okul önünde 35 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Kayseri’de güven timleri tarafından okul önlerinde yapılan uygulamalarda 35 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, okul önlerinde uygulama yaptı. Uygulamalarda şüpheli 9 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 35 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 kişi emniyete götürüldü.