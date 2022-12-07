Güven timlerinden okul önünde 35 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Kayseri'de güven timleri tarafından okul önlerinde yapılan uygulamalarda 35 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı.
- 07.12.2022 15:49
- Güncelleme: 07.12.2022 16:40
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de güven timleri tarafından okul önlerinde yapılan uygulamalarda 35 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, okul önlerinde uygulama yaptı. Uygulamalarda şüpheli 9 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 35 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 kişi emniyete götürüldü.
İHA
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