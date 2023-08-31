Güven ve Huzur Uygulamasında 2 bin 584 kişi sorgulandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan Güven ve Huzur Uygulamasında 2 bin 584 kişi sorgulandı.
- 31.08.2023 12:10
- Güncelleme: 31.08.2023 12:24
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan Güven ve Huzur Uygulamasında 2 bin 584 kişi sorgulandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama çerçevesinde ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 2 bin 584 şahıs ve 2 bin 175 araç sorgulandı.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN