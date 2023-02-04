Güvenli eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı

Kırşehir'de 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güvenli Eğitim Değerlendirme Toplantısı Vali Hüdayar Mete Buhara başkanlığında yapıldı.

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  • 04.02.2023 12:35
  • Güncelleme: 04.02.2023 12:35
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Güvenli eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de; 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güvenli Eğitim Değerlendirme Toplantısı Vali Hüdayar Mete Buhara başkanlığında yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali Mete Buhara, çocukların eğitimlerini huzurlu ve güvenli bir ortamda sürdürmeleri konusunda hassasiyet göstererek gereken tedbirleri aldıklarını söyledi. Valilikte düzenlenen toplantıya; Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Sadık Gülecen ve ilgili kurum amirleri katıldı. 1. dönemde yapılan çalışmaların değerlendirildiği, 2. döneme hazırlık çalışmalarının da gözden geçirildiği toplantı, yapılan sunumların ardından katılımcıların alınan tedbirlere ilişkin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

İHA

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