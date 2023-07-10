Güvercin otomobilin tavanına kondu, şehir turu attı
Kayseri'de otomobilin tavanına konan güvercin şehir turu attı. Güvercinin yolculuğu ile vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 10.07.2023 09:52
- Güncelleme: 10.07.2023 10:16
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de otomobilin tavanına konan güvercin şehir turu attı. Güvercinin yolculuğu ile vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kayseri’de yorulan güvercin, otomobilin tavanına kondu. Etrafı izleyerek şehir turu atan güvercini gören vatandaşlar da, o anları telefonları ile kaydetti. Yolculuğunu bir süre devam ettiren güvercin, daha sonra uçtu. Vatandaşlar da sosyal medyada "Kayserili güvecin" yorumunu yaptı.
İHA
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