Güzelköy Sakinleri Mahalle Buluşması'nda Bir Araya Geldi

Melikgazi'de her kesime hitap eden birçok kültürel etkinliğe imza atan Melikgazi Belediyesi, insanları bir araya getiren birlik ve beraberliği pekiştiren mahalle buluşmalarına Güzelköy ile devam etti.

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  • 31.07.2023 14:15
  • Güncelleme: 31.07.2023 16:48
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Güzelköy Sakinleri Mahalle Buluşması'nda Bir Araya Geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi’de her kesime hitap eden birçok kültürel etkinliğe imza atan Melikgazi Belediyesi, insanları bir araya getiren birlik ve beraberliği pekiştiren mahalle buluşmalarına Güzelköy ile devam etti.

Mahalle buluşmaları ile vatandaşların birlik içinde dolu dolu bir akşam yaşadığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Her yıl yaptığımız etkinliğimizi bu yılda yapmaya devam ediyoruz. Mahallemizin eksikleri varsa bunları muhtarlarla işbirliği içinde gideriyoruz. Güzelköy adı üzerinde çok güzel bir mahalle. İnsanları nezaketli. Bizde Güzelköyü’müzü çok seviyoruz. Burada yaşlısı genci herkes bir araya geliyor ve gönüllerince eğleniyor. Belediyemizin de yemek, mısır, dondurma, pamuk şeker gibi çeşitli ikramları oluyor. Kardeşliğimizi pekiştiren, muhabbetimizi güçlendiren etkinlikler yapmayı daha çok önemsiyoruz. Mahalle buluşmalarımız Subaşı, Küçük Bürüngüz, Keykubat, Bağpınar, Mimarsinan, İldem, Tavlusun, Ağırnas, Gürpınar, Yıldırım Beyazıt, Yeniköy, Sarımsaklı, Gökkent, Hisarcık, Kıranardı, Danışmentgazi, Gesi olmak üzere birçok mahallemizde yaz boyu devam edecek" dedi.

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İHA

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