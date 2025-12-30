Güzellikleri Yerinde Gördüler : Turistlere Talas'ı Anlatacaklar

“REHBERLER, DEĞERLERİMİZİN EN GÜÇLÜ ANLATICILARIDIR”

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Talas’ta gerçekleştirilen programın taşıdığı anlamın altını çizerek, “Yaklaşık 90 rehberimizi Talas’ta misafir ettik. Talas Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın’a bu güzel ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Her şeyin bir anlamı vardır; bu anlam bazen bir kültür varlığıyla, bazen doğayla ifade edilir. İşte bu değerleri en doğru ve güçlü şekilde anlatanlar rehberlerimizdir. Bizim de sahip olduğumuz bu değerleri onlara göstermek son derece kıymetli.” ifadelerini kullandı.

“KÜLTÜR VE TARİHİ ANLATMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Nevşehir Rehberler Odası Başkanı Özay Onur ise Talas’ta ortaya konulan kültürel yaklaşımın rehberlik mesleği açısından çok değerli olduğunu belirterek, “Başta Talas Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kültürün, doğanın ve tarihin önemini anlatmak, bunu en doğru şekilde misafirlerle buluşturmak için çalışmalarımız sürecek.” dedi.

“BU VİZYON KAYSERİ’YE DEĞER KATIYOR”

Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam da Talas Belediyesinin turizm vizyonuna dikkat çekerek, “Nevşehirli rehberlerimizi Talas Osmanlı Sokağı’nda gezdirdik. Sayın Mustafa Yalçın Başkanımıza turizme, kültüre ve kültürel mirasa verdiği değer için canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu anlayış Kayseri turizmine ciddi katkı sağlıyor.” şeklinde konuştu.

“TALAS’TAKİ MÜZELERİ GÖRÜNCE TÜYLERİM ÜRPERDİ”

Nevşehir Rehberler Odası Denetim Kurulu Üyesi Ali Murat Yıldız ise Talas’a duyduğu duygusal bağı dile getirerek şunları söyledi:

“Doğum yerim Ürgüp ama kendimi buralı hissediyorum. Talas harika bir yer. Kayseri’nin tarihi eserleri, Erciyes Dağı, mutfağı ve kültürel zenginliği gerçekten çok etkileyici. Kayseri; Niğde, Nevşehir ve Kapadokya üçgeninde çok önemli bir konumda. Rehberler olarak bu rotaları nasıl oluşturacağımızı konuşmak için buradayız. Rehberlik kokartımı Çanakkale’den aldım. Talas’taki Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesi’ni görünce tüylerim ürperdi. Bu müze Kayseri’ye çok yakışmış. Su Medeniyetleri Galerisi de son derece kıymetli ve büyük ilgi göreceğine inanıyorum.”

TALAS, REHBERLERİN YENİ BULUŞMA NOKTASI

Talas Belediyesinin kültür, tarih ve turizmi bir bütün olarak ele alan çalışmaları profesyonel rehberler aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşmaya hazırlanıyor. Bu buluşma, Talas’ın yalnızca Kayseri’nin değil, bölgenin kültür turizminde yükselen yıldızı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.