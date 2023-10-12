Güzelliklerine güzellik kattılar

Kayseri Artistik Kuaförler Derneği, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü bir okulda 30 erkek, 5 kız öğrencinin saç kesimini yaptı.

Kayseri Artistik Kuaförler Derneği sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde Özkar Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde bulunan otizmli 30 erkek ve 5 kız öğrencinin saç kesimini yaptı. Etkinlikte öğrencilerin saç kesimleri yapılarak, onlara eğlenceli vakit geçirme imkanı sağlandı. Öğrencilerle özel olarak ilgilenen kuaförler, saç kesimi sırasında öğrencilere çizgi film açtı.

Hedeflerinin özel bireylerin yanında olmak olduğunu dile getiren Kayseri Artistik Kuaförler Derneği Başkanı Murat Duman, “Bugün Özkar Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ndeyiz. Burada 30 erkek ve 5’de kız öğrencilerimizin saçlarını kesmeye geldik. Otizmli arkadaşlarımızın yanında olmak ve onların yüzünü güldürmek için buradayız. Tüm meslektaşlarımız gönüllü bir şekilde seferber oldu. Allah hepsinden razı olsun. Hedefimiz onların yanında olmak. Bu tarz etkinlikleri yaparken, çok mutlu oluyoruz. Onların yüzünün gülmesi gerçekten bizi de mutlu ediyor. Buradaki tek hedefimiz kardeşlerimizin yanında olmak. Onların mutluluğunu paylaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Özkar Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Bülent Köseoğlu da, “Okulumuzdaki öğrencilerimizi, kanatsız meleklerimizin tıraşlarını kıymetli başkanımla beraber üstlendik. Velilerimizin talepleri doğrultusunda izin belgelerini alarak, çocuklarımıza sosyal hizmet politikası çerçevesinde çalışma yaptık. Bu anlamda da Artistik Kuaförler Derneği Başkanı Murat Duman’ın ilgisi çocuklarımıza hizmet olarak döndü. Ben kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.