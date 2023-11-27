Haber alınamayan fotoğrafçı evinde ölü bulundu
Nevşehir'de kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu.
- 27.11.2023 12:15
- Güncelleme: 27.11.2023 15:57
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Nevşehir’de kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu.
Ürgüp ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden, Türker T.’den (42) uzun süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Türker T.’nin evine gelen polis ve sağlık ekipleri, şahsın cansız bedeni ile karşılaştı. Ürgüp’te fotoğrafçılık yapan 2 çocuk babası Türker T.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İHA
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