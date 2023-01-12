Haber şampiyonu ilçe Talas

2022 yılı içerisinde kayseri merkez ilçeleri arasında en fazla habere konu olan Talas Belediyesi, haber sayısı sıralamasında birincilik ipini göğüsledi.

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  • 12.01.2023 12:13
  • Güncelleme: 12.01.2023 13:19
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Haber şampiyonu ilçe Talas
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

2022 yılı içerisinde kayseri merkez ilçeleri arasında en fazla habere konu olan Talas Belediyesi, haber sayısı sıralamasında birincilik ipini göğüsledi.

2022 yılı içerisinde Kayseri merkez ilçeleri arasında 9 bin 577 haber kaynağı ile Talas Belediyesi ve Başkan Mustafa Yalçın isminden söz edilirken, ikinci sırayı 9 bin 475 haber sayısı ile Melikgazi Belediyesi izledi. Merkez ilçe belediyeleri arasında Kocasinan Belediyesi ise 9 bin 251 adet haber sayısı ise üçüncü sırada yer aldı. Habermetre tarafından yapılan raporlamaya göre Talas Belediyesi ve Mustafa Yalçın isimleri 9 bin 577 habere konu olurken yaklaşık 4 milyon 121 bin okunma sayısı ile liste başında yer alırken, Melikgazi Belediyesi ve Başkan Mustafa Palancıoğlu 9 bin 475 haber kaynağı ile yaklaşık 3 milyon 799 bin okunma sayısı ile ikinci sırada Kocasinan Belediyesi ve Başkan Ahmet Çolakbayrakdar 9 bin 251 haber kaynağı ile yaklaşık 3 milyon 391 bin okunma sayısı ile üçüncü sırada yer alan isim oldu.

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