Haberiniz olmadan siyasi parti üyeliğiniz olabilir

Son zamanlarda herhangi bir partiye üyelik başvurusu olmamasına rağmen vatandaşların siyasi partilere üye olduğu kaydediliyordu. Söz konusu durum tekrar gündeme geldi. Bazı vatandaşlar e-devlet üzerinden ‘Siyasi parti üyeliği sorgulama’ butonuna tıkladığında bir siyasi partiye üye olduğu görülüyor. Bu durumla ilgili vatandaşların e-devlet üzerinden parti üyeliği olup olmadığını sorgulayarak parti üyeliklerini iptal edebilir.