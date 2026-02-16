Haberiniz olmadan siyasi parti üyeliğiniz olabilir

Bazı vatandaşların bilgisi olmadan parti üyeliği yapıldığı konusu tekrar gündeme geldi. Vatandaşlar e-devlet üzerinde 'Siyasi parti üyeliği sorgulama' kısmından üyelik durumlarını sorgulatıp üyeliklerini iptal edebilir.

Son zamanlarda herhangi bir partiye üyelik başvurusu olmamasına rağmen vatandaşların siyasi partilere üye olduğu kaydediliyordu. Söz konusu durum tekrar gündeme geldi. Bazı vatandaşlar e-devlet üzerinden ‘Siyasi parti üyeliği sorgulama’ butonuna tıkladığında bir siyasi partiye üye olduğu görülüyor. Bu durumla ilgili vatandaşların e-devlet üzerinden parti üyeliği olup olmadığını sorgulayarak parti üyeliklerini iptal edebilir.

