Hac kayıt güncelleme işlemleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan bu yıl 11 Ağustos'ta başlayan hac başvurularının 21 Eylül'de sona ermesinin planlandığını ancak Diyanet İşleri Başkanı Başkanımız Safi Arpaguş'un talimatlarıyla sürenin uzatıldığını duyurdu.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, kurulun ilk defa hac başvurusu yapan ve daha önceki yıllarda kayıtları olup güncelleme yapmak isteyenlerin bizzat e-Devlet üzerinden kayıtlarını yapmaları yönünde uyararak, "Kayıtlarını yenilemeyenler 2026 hac kurasına maalesef katılamayacaklar. Böyle bir mağduriyetin yaşanmasını istemiyoruz" ifadelerinde bulundu.