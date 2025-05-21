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Hac ve umreye gitmek isteyen vatandaşları dolandıran 5 şüpheli yakalandı

Kayseri'de bir seyahat acentası sahibi ve yetkililerinin, hac ve umreye gitmek isteyen vatandaşları 60 milyon TL dolandırıldığı iddiasının üzerine yapılan çalışmalarda 5 şahıs yakalandı. Şahıslardan 4'ü hakkında gerekli yasal işlemler başlatılırken 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hac ve umreye gitmek isteyen vatandaşları dolandıran 5 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce bir seyahat acentası sahibi ve yetkililerinin,hac ve umreye gitmek için başvuru yaparak ücret ödeyen vatandaşların taleplerinin karşılanmadığı, ücretlerinin iade edilmediği, ülke genelinde çok sayıda vatandaşın yaklaşık 60 milyon TL dolandırıldığı bilgisi alınması üzerine şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlar neticesinde; H.D. (51), S.D. (45) isimli acenta sahipleri Tokat ilinde tespit edilen adreste ve M.U. (62), M.R. (41) , M.L. (47) isimli acenta çalışanları Kayseri’de tespit edilen adreslerde yakalandı. Yapılan aramalarda; 272 adet pasaport ele geçirildi. S.D., M.U. M.R. ve M.L. isimli şahıslar hakkında çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı verildi. H.D. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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