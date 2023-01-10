Hacamatla ilgili doğru bilinen yanlışlar

Kayseri Şehir Hastanesi Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Merkezi (GETAT) Hekimi Dr. Ali Saz, hacamatla ilgili olarak, vatandaşların arasında 'altın gün' olarak yapılan yorumların yanlış olduğunu söyleyerek, 'Bu günler dışarıda vatandaşlar tarafından kullanılmaktadır ama biz bir tıp hekimi olarak ihtiyaç, gereklilik ve sonuç alınabilirlik standartlarına göre altın değerlendiriyoruz' dedi.

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  • 10.01.2023 12:46
  • Güncelleme: 10.01.2023 13:13
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Hacamatla ilgili doğru bilinen yanlışlar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Şehir Hastanesi Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Merkezi (GETAT) Hekimi Dr. Ali Saz, hacamatla ilgili olarak, vatandaşların arasında “altın gün” olarak yapılan yorumların yanlış olduğunu söyleyerek, “Bu günler dışarıda vatandaşlar tarafından kullanılmaktadır ama biz bir tıp hekimi olarak ihtiyaç, gereklilik ve sonuç alınabilirlik standartlarına göre "altın" değerlendiriyoruz” dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi’nde akapunktur, kupa (hacamat), sülük, ozon, fitoterapi, hipnoz ve homeopati bölümlerinden oluşan GETAT, vatandaşlara hizmet veriyor. Merkez hakkında bilgiler veren Kayseri Şehir Hastanesi Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Merkezi Hekimi Dr. Ali Saz, “Burada bakanlığımızca uygun görülen yönetmeliklerle tespit edilen 8 tane geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamamız var. Yaklaşık 20’ye yakın hekim arkadaşımızın kombine olduğu, bu konuda yetkili olan arkadaşlarımın da kendi alanlarında uygulama yaptığı bir merkeziz” dedi.

Önce teşhis, sonra hacamat

Vatandaşların hacamat yaptırmak için ısrarcı olduğunu ama hacamatın bütün hastalarda olumlu sonuç vermediğini kaydeden Ali Saz, “Hacamatta daha çok fizik tedavici arkadaşlarımız ve bizlerin değerlendirmesi sonucu faydasına olacağına inandığımız, mizaçları hacamat yapmaya uygun olan seçilmiş hastalara, kanama sorunu olmayan, diyabet, yara iyileşme sorunu, malin hastalıklar, ileri derece kalp yetmezliği olan hastalar ve 65 yaşın üzerindeki hastalar ve gebelerde uygulamadığımız bir yöntem. Vatandaşımız kupa hacamatı sünnet mantığıyla çok talep etmektedir. Biz bir bakanlık hastanesi GETAT ünitesi olarak gerekli ve uygun olmayan hastalara yapmamaktayız. İlk başvuran hastalara da işlem yapmamaktayız. Hastalarımız bize ilk kez başvurduğunda öncelikle ilgili branş hekimlerince ayrıntılı muayene, tetkik, laboratuvar ile tanı ve teşhis konulduktan sonra hasta uygun değilse, ilaç yan etkisi gelişmişse, hastanın istediği sonuç yeterince oluşmamışsa bu yöntemi yapmamaktayız. Gerekli durumlarda yaptığımız bir yöntem” ifadelerini kullandı.

“Eğer hacamat gerekli değilse hiç mantığı yoktur”

Vatandaşlar arasında hacamat yaptırırken “altın gün” olarak bilinen günler hakkında konuşan Saz, “Kupa hacamatta bir uygulamayla tespit edilmiş bazı günler var. Bilinen bir gerçek, ayın 15’inden sonraki dolunaydan sonra 17, 19 ve 21 gibi tarihler söylenir. Pazartesi, salı, Perşembe gibi günler yapılır, Çarşamba ve Cuma günü yapılmaz diye bir mantık bilinir. Ancak bunlar bilimsel anlamda çalışılmış bir disiplini, mantığı ve anlamı bilinmemektedir. Bir tedaviye ne kadar ihtiyacınız varsa altın olması o kadardır. Eğer ihtiyacınız yoksa gün sizin tedavinizin başarısını artırmaz. Kış günlerinde uygun mizaçta değilseniz hacamat daha olumsuz bir sonuç doğurur. Mizacınıza uygun zamanda, hastalığınızın yada ihtiyacınızın olduğu kadar altın gündür. Bu günler dışarıda vatandaşlar tarafından kullanılmaktadır ama biz bir tıp hekimi olarak ihtiyaç, gereklilik ve sonuç alınabilirlik standartlarına göre altın değerlendiriyoruz. Eğer gerekli değilse hiç mantığı yoktur” şeklinde konuştu.

İHA

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