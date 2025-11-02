Hacı adaylarına sağlık raporu şartı getiriliyor

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, hacı adayları için sağlık raporu şartı getirme kararı aldı. Sağlık raporları, hacı adaylarının kişisel verilerinin kullanımı ve erişimine onay vermesi halinde Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu sisteme yüklenecek. Karara göre; kuradan hacca gitmeye hak kazananlar, belirli sağlık şartlarını karşıladıklarını gösteren raporu sisteme yüklemedikleri takdirde hac vizesi alamayacak.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, yeni düzenlemeyi Diyanet İşleri Başkanlığı’na iletti. Raporda belirlenen kriterleri karşılayamayan hacı adayları, kendileri adına bir yakınına vekalet vererek hacca gönderebilecek.

2026 yılı hac kurası ise Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 5 Kasım Çarşamba günü saat 10.30’da çekilecek.