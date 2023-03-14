Hacı Boydak'ın oğlu İlyas Boydak teslim oldu

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Boydak ailesi ile ilgili Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen cezaları onamasının ardından Hacı Boydak'ın oğlu İlyas Boydak teslim oldu.

PAYLAŞ
  • 14.03.2023 10:16
  • Güncelleme: 14.03.2023 10:51
  • 102
Hacı Boydak'ın oğlu İlyas Boydak teslim oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Boydak ailesi ile ilgili Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen cezaları onamasının ardından Hacı Boydak’ın oğlu İlyas Boydak teslim oldu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 23 Ocak tarihinde Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ üyeliği ve yöneticiliği suçlamasıyla Memduh Boydak’a 18 yıl, Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ’a 7 yıl 6’şar ay, Hacı Boydak’a 11 yıl 10 ay 15 gün, Şükrü Boydak’a 10 yıl verilen hapis cezası kararlarını, ailenin sahip olduğu holding ve 35 şirketin devlet tarafından müsadere edilmesi kararını onamıştı.

Kararın kesinleşmesinin ardından hakkında yakalama kararı çıkan Hacı Boydak’ın oğlu İlyas Boydak, Kayseri’de teslim oldu.

İlyas Boydak, Kayseri T1 No’lu kapalı cezaevine gönderildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Deprem şehitlerini zirvede andılar

Deprem şehitlerini zirvede andılar

Spor A.Ş, masa tenisinde göz doldurdu

Spor A.Ş, masa tenisinde göz doldurdu

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Kayseri Büyükşehir, Kahramanmaraş'taki tarihi camiyi restore edecek

Kayseri Büyükşehir, Kahramanmaraş'taki tarihi camiyi restore edecek

Motorine indirim beklentisi

Motorine indirim beklentisi

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

4
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

5
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

6
Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2023 yılı hac kesin kayıt işlemleri başladı

2023 yılı hac kesin kayıt işlemleri başladı

Başkan Büyükkılıç'tan Tomarza'da 'Yatırım Değerlendirme Toplantısı'

Başkan Büyükkılıç'tan Tomarza'da 'Yatırım Değerlendirme Toplantısı'

DAHA FAZLA
ERÜ'de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

ERÜ'de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Partilere göre milletvekili aday adaylığı başvuru ücretleri

Partilere göre milletvekili aday adaylığı başvuru ücretleri

Kayseri bu hafta yağışlı | 14-18 Mart 2023

Kayseri bu hafta yağışlı | 14-18 Mart 2023

AK Parti, 3 dönem kuralına takılanlardan da müracaat alacak

AK Parti, 3 dönem kuralına takılanlardan da müracaat alacak

Ramazan klasiği: Pastırma ve sucuk

Ramazan klasiği: Pastırma ve sucuk