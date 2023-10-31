Hacı Mehmet Yıldırım Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli atılacak

Sağlık yatırımları ile ilçede tüm ihtiyacı gidermeye kararlı olan Melikgazi Belediyesi, Germir Mahallesi'nde yapılacak olan Hacı Mehmet Yıldırım Aile Sağlığı Merkezi ve Ayten Yıldırım 112 Acil İstasyonu'nun temel atma törenini gerçekleştirecek.

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  • 31.10.2023 12:16
  • Güncelleme: 31.10.2023 14:16
Hacı Mehmet Yıldırım Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli atılacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sağlık yatırımları ile ilçede tüm ihtiyacı gidermeye kararlı olan Melikgazi Belediyesi, Germir Mahallesi’nde yapılacak olan Hacı Mehmet Yıldırım Aile Sağlığı Merkezi ve Ayten Yıldırım 112 Acil İstasyonu’nun temel atma törenini gerçekleştirecek.

2 Kasım Perşembe günü saat 11.00’de Germir Mahallesi’nde yine bir aile sağlık merkezi ve 112 acil istasyon için temel atacaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Vatandaşlarımızın sağlık hizmetini en nitelikli şekilde alması için en güzel hizmetleri yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. Büyük bir ihtiyacı giderecek olan Hacı Mehmet Yıldırım Aile Sağlığı merkezi ve Ayten Yıldırım 112 Acil İstasyonu zemin ve 1. kattan oluşacak. Sağlık merkezi 5 hekimli kapasiteye sahip olup 112 acil istasyonu da bulunuyor. Aile sağlığı merkezi içerisinde muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, aşı odası ve bebek izlem, gebe takip odası ve laboratuvar ve yer alacak. Ayrıca sağlık merkezi yanında 2 adet eczanemizin de temeli atılacak. Germir Mahallesi sakinlerimiz çok yakında günümüz ihtiyaçlarına uygun, modern ve yepyeni bir aile sağlığı merkezine kavuşmuş olacak. Aile Sağlığı Merkezimizin ve 112 Acil İstasyonumuzun hayırlı uğurlu olmasını diliyor destekleri için hayırseverimize teşekkür ediyorum. 2 Kasım Perşembe günü saat 11.00’de tüm hemşerilerimi temel atma törenine bekleriz" dedi.

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İHA

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