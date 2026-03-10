Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim Meslek Okulu Avrupa'yı Fethetti

Ülkemiz genelinde AB başkanlığına sunulan 80 projeden biri olan Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim Meslek Okulu'nun projesi, uluslararası işbirliği ile mesleki eğitim sistemlerinin kalitesini artırmayı hedefliyor. Okul Müdürü Hüseyin EFE, hızla gelişen dünyada eğitim ve iş sektöründe rekabet edebilmenin yolunun yenilikçi teknolojilerin kullanımı olduğunu vurguladı.

Proje kapsamında, 6 eğitimci eşliğinde 18 öğrenci, Haziran ayında Fransa’da “Engelli Öğrencilerimizin Kaynakçılık, Yiyecek-İçecek Hizmetleri, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanlarında Avrupa’da Stajı İle Topluma Kazandırılmaları” başlığı altında üç hafta boyunca uygulamalı eğitim ve inceleme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Tüm masrafları Avrupa Birliği tarafından karşılanan proje, bölgedeki işletmelerin ve eğitim kurumlarının yeni teknolojileri tanıması açısından büyük bir fırsat sundu. Proje ile, gelişmiş AB ülkelerinin teknolojik ve kurumsal seviyelerinin Türkiye’ye transfer edilmesi hedeflenmektedir.

Proje süreci henüz tamamlanmamış olmasına rağmen, elde edilmesi beklenen faydalar şimdiden görünmeye başladı. Eğitim kurumları ve işletmeler, Avrupa ve dünya ülkeleri ile rekabet edebilen bir anlayış geliştirmeye başladı.

Öğrenciler, staj faaliyetlerinin yanı sıra Fransa’nın tarihi ve turistik yerlerini gezme imkanı bulacaklar. Bu sayede, kültürel ve mesleki açıdan zengin bir deneyim kazanacaklar.

Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim Meslek Okulu, projesi ile hem bölgesine hem de ülkesine önemli katkılarda bulunmayı hedefliyor. Bu başarı, okulun uluslararası alandaki misyonunu güçlendiriyor ve gelecekteki projeler için bir örnek teşkil ediyor.